Раскрыт первый признак приближения старости

Эксперт по долголетию Педро Абисанда заявил, что на приближение старости указывает один на первый взгляд безобидный признак.Абисанда назвал первым признаком старости небольшое снижение скорости ходьбы. По его словам, существуют исследования, показавшие, что подобные изменения начинают происходить уже после 50 лет.При этом, по словам специалиста, хорошая новость заключается в том, что продолжительность жизни зависит от генетики только на 20-30 процентов. В остальном же, чтобы дожить до глубокой старости, необходимо вести здоровый образ жизни. Однако некоторые вещи, например загрязнение воздуха, изменить невозможно, заключил Абисанда.

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