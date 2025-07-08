Нарушение циркадного ритма у слепых может повлиять на ежедневные функции мозга

Недавний протокол PLOS ONE исследовал влияние слепоты на процессы сна, сновидения и их связь с пространственным восприятием и памятью. Исследователи разработали протокол BLINDREAM, чтобы улучшить понимание влияния слепоты на процессы сна и пространственное познание.Ученые были чрезвычайно заинтересованы в изучении того, как сенсорная обработка влияет на сон и влияют ли сенсорные нарушения на этот процесс. Чтобы понять эту связь, слепота послужила прекрасной моделью для исследования роли зрения в процессах сна.Отсутствие зрения нарушает процессы сна через циркадный ритм, на который влияет цикл день-ночь. Нарушенный циркадный процесс может привести к расстройствам фаз сна, таким как не-24-часовое расстройство сна-бодрствования (N24SWD). Многочисленные исследования показали, что примерно у 72% слепых людей развивается N24SWD из-за несовпадения внутренних циркадных часов и 24-часового дня. Связь между годами, в течение которых человек был слепым, и степенью циркадной десинхронизации остается неясной и недостаточно изученной.Хотя некоторые исследования показали, что изменения в стадиях сна и микроструктуре происходят из-за потенциальных изменений в структурах мозга, вызванных зрительной депривацией, другие противоречат этому наблюдению. По сравнению со зрячими контрольными лицами, у слепых людей было обнаружено снижение дельта-активности и медленноволнового сна (SWS). Более того, наблюдения относительно измененных характеристик REM (например, альфа-подобного ритма и пилообразных волн) среди слепых людей противоречивы.Нарушения сна влияют не только на архитектуру сна, но и на многие виды повседневной деятельности. Несколько исследований показали, что нарушения фаз сна отрицательно влияют на бдительность, настроение и выполнение задач у незрячих взрослых. Предыдущие исследования подчеркивали, что недостаток сна влияет на способность человека обрабатывать пространственную информацию. Поэтому крайне важно понять, могут ли механизмы сна еще больше усугубить опыт незрячих людей в области пространственного восприятия и познания.По сравнению с врожденно слепыми людьми, люди с поздней слепотой, которые испытали некоторый визуальный опыт ранее в жизни, имеют более высокий процент визуального содержания в своих снах, но все равно меньше, чем те, у кого нет никаких нарушений зрения. Сны могут служить формой ментального моделирования, которая интегрирует сенсорный ввод и способствует развитию или укреплению навыков, используемых в повседневной жизни.Из огромного количества научной литературы авторы выделяют возможность того, что визуальный сенсорный вход может влиять на сны человека, что также связано с его пространственными возможностями. Текущее исследование представляет протокол BLINDREAM, направленный на изучение влияния слепоты на процесс сна, содержание сновидений и их взаимосвязь в пространственном контексте.Протокол исследования разработан для проверки гипотезы о том, что связь между циркадными расстройствами у слепых участников и потенциальными изменениями в поведенческих задачах зависит от продолжительности и тяжести потери зрения. Кроме того, влияние циркадного сбоя может повлиять на ежедневную производительность.В этом исследовании также была выдвинута гипотеза о том, что годы зрительной депривации привели к десинхронизации циркадного ритма у людей с врожденной слепотой/тяжелым нарушением зрения (BSI) и у людей с поздним началом слепоты. Более выраженная циркадная десинхронизация может быть связана с плохим пространственным восприятием и выполнением задач памяти у слепых людей. Кроме того, в этом исследовании была выдвинута гипотеза о корреляции между макро- и микроструктурой сна и пространственным восприятием и производительностью памяти.Текущее исследование также выдвинуло гипотезу, что участники BSI с типично регулируемым циркадным ритмом могут демонстрировать значительные различия по сравнению с контрольной группой, включая паттерны сна, связанные с сенсомоторной обработкой и консолидацией пространственной информации. Была выдвинута гипотеза о связи между частотой воспоминаний о сновидениях и пространственными задачами. Большее присутствие содержания сновидений может быть потенциально связано с лучшими пространственными показателями, что может показать, может ли сенсорное содержание сновидений влиять на способности бодрствования.Важно отметить, что эта публикация описывает протокол исследования и пока не представляет экспериментальных результатов. Упомянутые гипотезы подлежат проверке посредством многофазного исследования.Этический комитет одобрил название исследования «Влияние лет слепоты на процессы сна и сновидений и связь с пространственными способностями». Будут собраны данные за одну неделю от сорока взрослых, включая двадцать BSI и двадцать соответствующих по возрасту и биологическому полу зрячих (S) контрольных лиц. Все участники должны быть в возрасте от 18 до 85 лет. Лица с тактильной гиперчувствительностью, нарушениями слуха, принимавшие нейроактивные препараты в течение шести месяцев до начала исследования, а также лица с анамнезом расстройств центральной нервной системы должны быть исключены.Участник, выбранный для исследования, может отказаться от участия при определенных условиях, например, в случае возникновения логистических или технических проблем. Ученые разделили исследование на три экспериментальных фазы, соответствующих трем отдельным визитам в лабораторию сна больницы IRCCS San Martino, во время которых проводятся различные измерения.На первом этапе участники будут оценивать качество сна и сновидений с помощью анкет, включая Питтсбургский индекс качества сна (PSQI), опросник утреннего-вечернего сна (MEQ) и шкалу частоты воспоминаний о сновидениях (DRFS) для оценки аспектов, связанных со сновидениями. Кроме того, будет проводиться предварительный скрининговый опросник для прогнозирования N24HSWD у слепых субъектов. Архитектура сна будет оцениваться с помощью домашней полисомнографии (ПСГ) в течение одной ночи. Оценка циркадных ритмов и сновидений будет проводиться на втором этапе, а нейропсихологическая оценка — на третьем этапе.Согласно плану управления данными, каждому участнику будет присвоен общий буквенно-цифровой код (например, S001) в начале протокола. Экспериментальные данные будут собираться с помощью бумажной формы отчета о случае (CRF) в псевдонимизированном формате и передаваться в защищенную базу данных. Статистический анализ данных будет проводиться с использованием стандартных параметрических и непараметрических тестов с корректировками для множественных сравнений, где это необходимо.Авторы также признают потенциальные ограничения в исследовании, такие как относительно небольшой размер выборки, сложность полной характеристики нарушений зрения и проблемы использования ЭЭГ низкой плотности для микроструктурного анализа сна. Тем не менее, исследовательский и доказательный характер протокола направлен на предоставление основополагающих идей для будущих исследований.Текущий протокол исследования направлен на объяснение взаимосвязей между клиническими, психологическими, нейробиологическими и электрофизиологическими факторами, чтобы понять, как слепота влияет на эти взаимосвязанные области. Параллельно изучая ритмы сна, модели сновидений и пространственные способности, исследование предоставит целостную основу для будущих исследований.Хотя никаких результатов пока не опубликовано, результаты завершенного исследования могут помочь ученым разработать новые реабилитационные стратегии или инструменты для повышения качества жизни и когнитивных функций слепых людей.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки