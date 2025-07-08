Яйца и другие белки, которые снизят ваш уровень сахара в крови

Продукты, богатые высококачественным белком, помогут вам поддерживать в норме уровень глюкозы в крови и предотвратят развитие резистентности к инсулину. Также благодаря протеину вы будете чувствовать себя более сытым, сохраните мышечную массу, у вас будет стабильный уровень энергии.Вот какие продукты, содержащие много белка, вы можете добавить в рацион, чтобы держать под контролем уровень глюкозы в крови.Яйца. Это хороший источник витаминов А, В6, В12, холина, натрия, калия. При этом в яйце мало углеводов.Лосось. В 85 г приготовленного филе лосося - более 22 г белка. Также вы получите из этой рыбы омега-3 жирные кислоты, кальций, натрий, холин, ретинол, селен, витамин В12.Стейк без костей. Небольшой кусок вырезки (113 г) даст вам более 22 г белка и множество питательных веществ. Говядина богата железом, которое организм лучше усваивает, чем то, что содержится в растительных продуктах.Творог. Полстакана цельномолочного творога обеспечивают организм 13 г белка. Также это отличный источник кальция, фосфора, бета-каротина, витамина А и других веществ.Арахисовое масло. Всего две столовых ложки такого масла дадут вам почти 8 г белка, а также клетчатку, магний, цинк, фолиевую кислоту, витамин В3.Куриные ножки. Одна приготовленная ножка содержит 25 г белка. Кроме того, в курице есть все незаменимые аминокислоты.Ореховая смесь. Из 28 г такой смеси вы получите 5 г белка.

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