Science: назван популярный напиток, продлевающий жизнь

Американские специалисты в ходе нового исследования пришли к выводу, что один из самых популярных во всем мире напитков можно считать залогом долгой жизни.Результаты новой работы позволили ученым высказать утверждение, что потребление кофе благотворно отражается на организме в целом и работе ряда органов, в особенности. Что потенциально продлевает жизнь любителям этого бодрящего напитка. Однако, подчёркивают авторы работы, позитивный эффект достигается лишь при соблюдении определенных правил.Научный коллектив провел анализ медицинской информации о 46 332 американцах, возраст которых был более 20 лет. Информация была сконцентрирована на основе государственных источников за период от 9 до 11 лет. Её метаанализ показал, что за время исследования ушли из жизни 7 074 участника. Исследователей прежде всего интересовала связь между уровнем смертности и привычкой употребления кофе.Оказалось, что регулярное употребление кофе коррелирует со снижением рисков смерти от различных заболеваний. Но это правило работает исключительно в случаях, когда кофе пьют в чистом виде, без каких-либо добавок. Тогда как сахар и сливки нейтрализуют полезные свойства напитка.Данные исследования показывают, что у людей, предпочитающих черный кофе (либо с небольшим объёмом добавок), риски преждевременной летальности оказались на 14% ниже, чем у тех, кто вообще не употребляет этот напиток.Нельзя забывать, что у кофе есть и немало противопоказаний, поэтому о его дозировке и потенциальных опасностях стоит проконсультироваться с врачом.

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