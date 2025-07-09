Найдено необычное объяснение частым позывам посетить туалет
«Частое посещение туалета не всегда означает, что у человека есть проблемы с мочевым пузырем. Во многих случаях это связано с чувством тревоги», — пояснил Валенсуэла.
По словам врача, при хроническом стрессе активируется симпатическая нервная система, которая и вызывает частые позывы посетить туалет. Такое состояние чревато постоянным напряжением в мышцах и другими симптомами. Если вовремя не начать лечение тревоги, через некоторое время человек столкнется с серьезными заболеваниями, предупредил Валенсуэла.
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