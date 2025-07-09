Врач объяснил отсутствие бодрящего эффекта от кофе у некоторых людей
По словам врача, кофеин, как и наркотики, со временем прекращает давать эффект, который был в самом начале употребления. Это связано с тем, что организм привыкает и адаптируется к поступающим в него веществам.
Так, кофеин, указал нарколог, блокирует аденозиновые рецепторы, в результате чего усталость не наступает. Однако, если постоянно пить бодрящий напиток, со временем наступает адаптация к нему, и мозг запускает синтез новых аденозиновых рецепторов, на которые кофеин воздействовать не может. «В итоге человек начинает чувствовать сонливость, утомление, хотя продолжает пить кофе в относительно больших количествах», — отметил Петров. Он подчеркнул, что именно из-за этого пить кофе в больших количествах не рекомендуется.
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