Раскрыты четыре способа употреблять вызывающие вздутие продукты без последствий
Муньос посоветовала перед приготовлением бобовых замочить их на несколько часов в воде, чтобы устранить часть веществ, провоцирующих вздутие живота. Еще одним эффективным приемом является добавление таких специй, как тмин, фенхель, лавровый лист, куркума и имбирь, продолжила она.
Также, по словам врача, можно сделать из бобовых пюре, поскольку в таком виде они лучше усваиваются. Кроме того, для профилактики газообразования подойдут водоросли комбу, которые стоит добавить в тарелку. Муньос подчеркнула, что перед использованием этих лайфхаков нужно проконсультироваться с врачом, особенно при наличии проблем с пищеварением.
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