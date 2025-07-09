Раскрыты четыре способа употреблять вызывающие вздутие продукты без последствий

Врач Мария Муньос заявила, что бобовые полезны для здоровья, но зачастую они вызывают повышенное газообразование. Она раскрыла четыре способа, благодаря которым можно употреблять эти продукты без последствий для организма.Муньос посоветовала перед приготовлением бобовых замочить их на несколько часов в воде, чтобы устранить часть веществ, провоцирующих вздутие живота. Еще одним эффективным приемом является добавление таких специй, как тмин, фенхель, лавровый лист, куркума и имбирь, продолжила она.Также, по словам врача, можно сделать из бобовых пюре, поскольку в таком виде они лучше усваиваются. Кроме того, для профилактики газообразования подойдут водоросли комбу, которые стоит добавить в тарелку. Муньос подчеркнула, что перед использованием этих лайфхаков нужно проконсультироваться с врачом, особенно при наличии проблем с пищеварением.

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