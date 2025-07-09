Назван порядок действий при тепловом ударе
По словам Наварро, при тепловом ударе главной целью является снижение температуры тела. «Отведите человека в тень, охладите его любыми доступными способами», — посоветовала она.
Для этого, продолжила врач, можно использовать ванну с холодной водой, веер, пакеты со льдом или мокрые полотенца. До прибытия скорой помощи необходимо, чтобы человек лежал с приподнятыми ногами в проветриваемом помещении. Кроме того, важно расстегнуть на нем одежду, заключила Наварро.
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