Ученые сделали вывод, что начало болезни Паркинсона с правой стороны грозит деменцией

Исследователи из Университета Женевы пришли к выводу, что сторона тела, с которой начала развиваться болезнь Паркинсона, связана с характером нарушений когнитивных функций. Свои наблюдения специалисты описали в Национальном фармацевтическом журнале npj Parkinson’s Disease.Проявление симптомов болезни Паркинсона с правой стороны, которые встречаются при нарушении левого полушария мозга, с большой вероятностью могут указывать на дальнейшее развитие деменции. Левосторонняя симптоматика, в свою очередь, говорит о нейропсихиатрических расстройствах.Эти данные, уверены ученые, можно использовать в качестве одного из инструментов лечения пациентов. Ведь новая информация позволит создавать превентивные варианты лечения для пациентов с болезнью Паркинсона.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки