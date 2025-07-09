Ученые сделали вывод, что начало болезни Паркинсона с правой стороны грозит деменцией
Проявление симптомов болезни Паркинсона с правой стороны, которые встречаются при нарушении левого полушария мозга, с большой вероятностью могут указывать на дальнейшее развитие деменции. Левосторонняя симптоматика, в свою очередь, говорит о нейропсихиатрических расстройствах.
Эти данные, уверены ученые, можно использовать в качестве одного из инструментов лечения пациентов. Ведь новая информация позволит создавать превентивные варианты лечения для пациентов с болезнью Паркинсона.
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