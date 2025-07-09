Специалисты рассказали о симптомах и способах лечения аллергии

Аллергия может испортить даже самый приятный летний день. И проблема эта совсем не единичная. По данным ВОЗ, примерно 40% населения мира страдают от разного рода аллергических реакций. Специалисты Роспотребнадзора решили рассказать о симптомах и методах лечения аллергии.Аллергия является нехарактерной реакцией защитной системы организма на внешние раздражители. Все это приводит к возникновению бронхиальной астмы, дерматита и ринита. Понять наличие аллергии можно по ряду заметных симптомов: сухой кашель, раздражение глаз или слезотечение – все это намекает на наличие некоего раздражителя.Единственным же надежным вариантом борьбы с аллергией является обращение за помощью к врачам. Ведь только врач поможет не только выяснить причину возникновения болезни, но и подобрать правильный набор лекарств, который не навредит человеку.

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