Специалисты рассказали о симптомах и способах лечения аллергии
Аллергия является нехарактерной реакцией защитной системы организма на внешние раздражители. Все это приводит к возникновению бронхиальной астмы, дерматита и ринита. Понять наличие аллергии можно по ряду заметных симптомов: сухой кашель, раздражение глаз или слезотечение – все это намекает на наличие некоего раздражителя.
Единственным же надежным вариантом борьбы с аллергией является обращение за помощью к врачам. Ведь только врач поможет не только выяснить причину возникновения болезни, но и подобрать правильный набор лекарств, который не навредит человеку.
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