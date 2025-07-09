Россиянам посоветовали отказаться от детокса и чисток на соках
«С точки зрения доказательной медицины детокс — это не разовая акция, а постоянный процесс, который организм выполняет самостоятельно», — подчеркнула тренер. По ее словам, помочь организму в детоксикации помогут не БАДы и детокс-диеты, а регулярное движение.
Также способствуют эффективному выведению почками продуктов обмена достаточное потребление воды и полноценное питание, продолжила Буры. Она отметила, что, например, клетчатка стимулирует перистальтику кишечника, а антиоксиданты из овощей и фруктов поддерживают работу печени. Не менее важен для очищения организма, по ее словам, качественный полноценный сон.
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