Улучшение пищеварения и не только: какую пользу для здоровья несёт ананас
У вас может улучшиться пищеварение. В ходе одного из лабораторных исследований сок ананаса из стеблей и кожуры улучшил пребиотическую функцию в имитированном желудочно-кишечном тракте человека. Кроме того, этот сок был связан с увеличением количества полезных бактерий в кишечнике.
Ананас может облегчить боль. Есть данные, что бромелайн в составе ананаса уменьшает воспаление и усиливает кровообращение в месте травмы. Также он может играть роль в устранении боли при остеоартрите, невропатии, спортивных травмах. Полезен этот фермент может быть при болях и воспалениях, вызванных хирургическим вмешательством.
Может снизиться вероятность развития жировой дистрофии печени. Результаты одного исследования на крысах показали, что ананас обладает антиоксидантными свойствами и снижает уровень холестерина.
Могут улучшиться кровообращение и приток крови. Ананас уменьшает накопление липидов и холестерина в сосудах. Правда, подтверждающие это исследования проводились только на крысах.
У вас может быть меньше воспалений. В ходе исследований, которые проводились в пробирках, было обнаружено, что бромелайн в ананасе подавляет воспаление.
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