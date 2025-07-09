Названа приводящая к набору веса ошибка во время еды
«Во время быстрого приема пищи искажаются сигналы о сытости, что приводит к большему потреблению калорий», — пояснил Винья. В результате у человека появляется лишний вес, предупредил он.
Кроме того, продолжил врач, быстрый прием пищи превращает этот процесс в чисто механический, поэтому еда не приносит удовольствия. К тому же из-за этого снижается усвоение питательных веществ и нарушается микрофлора кишечника, которая важна для правильной работы иммунной системы, заключил Винья.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил belyash в категорию Разное
Добавить комментарий