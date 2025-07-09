Россиянам рассказали о приводящих к зуду в ушах болезнях
Врач рассказала, что когда зуд в ушах касается детей, в первую очередь нужно исключить наличие инородного тела. Она объяснила, что маленькие дети часто играются с мелкими предметами и могут не обратить внимание, как и куда они пропали. Также зуд в ухе могут вызвать насекомые, которые случайно туда заползли или залетели, указала Волгина.
«Зуд может быть симптомом аллергии, если человек получил укус насекомого и в результате пораженный участок начал зудеть и отекать. В таком случае тоже необходима консультация специалиста для постановки правильного диагноза. Обычно назначаются противоаллергические мероприятия», — рассказала врач.
Кроме того, зуд и щекотание могут быть симптомами отита, добавила Волгина. В этой ситуации необходимо вовремя поставить диагноз и назначить правильное лечение — чаще с применением антибактериальных или противогрибковых средств, добавила она. Менее распространенной причиной этого ощущения собеседница «Ленты.ру» назвала стресс.
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