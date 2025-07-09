Названы способы профилактики варикоза

Врач-сердечно-сосудистый хирург, флеболог Фанур Ганиев рассказал о способах лечения и профилактики варикозной болезни.Флеболог подчеркнул, что варикоз — это не только косметическая проблема, но и серьезное заболевание, которое приводит к образованию тромбов, угрожающих жизни человека. По его словам, в России варикозная болезнь есть у каждой третьей-четвертой женщины и у каждого десятого мужчины.Врач назвал малоэффективными при варикозе мази и компрессионное белье. По его словам, они лишь сдерживают прогрессирование болезни, но не лечат. Хирургическое лечение дает лучший результат, но тоже не является панацеей.«Операция позволяет защититься от тяжелых осложнений болезни, в том числе, от смертельной опасности, которую представляет оторвавшийся тромб», — заявил Ганиев.Для профилактики болезни или ее рецидива хирург рекомендовал поддерживать нормальный вес, пить достаточно воды, вести активный образ жизни, не курить, не злоупотреблять спиртным. Кроме того, по его словам, очень важно избегать длительной статической нагрузки, то есть не стоять или сидеть много часов подряд.«Это очень важно, потому что именно застой крови в нижних конечностях является пусковым фактором тромбообразования», — предупредил врач.

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