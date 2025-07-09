Ученые нашли способ эффективного обеззараживания масок в домашних условиях
Наиболее эффективным средством обработки является 70-процентный этанол. После обработки раствором ученые советуют поместить маску в герметичный пакет на пять минут – этот простой секрет способен снизить бактериальную массу в миллионы раз.
Кроме того, по словам японских специалистов, важную роль играет влажность и температура, при которой хранится маска. Если первый показатель свыше 95%, бактерии способны сохранять активность долгое время. А вот при высокой температуре концентрация бактерий заметно снижается.
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