ПНИПУ: изгиб позвоночной артерии влияет на риск инсульта
Ученые создали цифровую модель участка позвоночной артерии, основываясь на реальных ультразвуковых данных. С помощью методов вычислительной гидродинамики они рассчитали поведение крови при разных углах изгиба сосуда.
Результаты показали, что при углах от 90° до 150° возникает наибольшая турбулентность, сопровождающаяся скачками давления и скорости. Эти вихревые зоны могут вызывать микроповреждения, приводить к образованию тромбов и нарушению кровоснабжения мозга, повышая риск инсульта. Исследователи подчеркивают, что на такие изгибы следует обращать внимание при диагностике, особенно если у пациента есть другие факторы риска.
По словам магистрантки ПНИПУ Марии Матросовой, при указанных углах наблюдались наибольшие колебания давления и скорости кровотока — именно они потенциально опасны для сосудов.
Доцент кафедры ПНИПУ Марина Шмурак добавила, что сейчас анализ проводится на упрощенной модели, но в будущем будет учитываться сложная пространственная геометрия, вязкость крови и другие параметры, приближающие симуляции к реальным условиям организма.
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