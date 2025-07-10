Купание в холодной воде поможет похудеть

Если вам нравится купаться в воде при температуре ниже 20С, то это окажет не только общеукрепляющее воздействие на организм в виде закаливания. Такая привычка приведёт к исчезновению значительных объёмов лишнего подкожного жира.Моржевание или привычка купаться в холодной воде не кажется захватывающей для большинства людей, хотя у неё есть свои поклонники. Но исследование показывает, что чем холоднее вода, в которую мы погружаемся, тем прочнее получаемая нами защита от диабета и тем стройнее талия. Большой по масштабу обзор продемонстрировал, что разные виды моржевания сокращают количество плохого жира у мужчин и защищают их от резистентности к инсулину, появление которой грозит диабетом.Моржевание, как установили учёные из Арктического университета Норвегии, связано с целым рядом плюсов для организма. К примеру, с повышением настроения и усилением либидо, то есть сексуального влечения. Однако у него есть и опасности, включая переохлаждения, усиление проблем с сердцем и лёгкими. Холодная вода провоцирует в нашем организме выброс гормонов, которые сжигают лишний жир. Именно это даёт защиту от ожирения.Норвежские исследователи провели метаанализ 104 исследований, изучавших влияние кровообращения под воздействием холодной воды, на иммунную систему, воспаление и окислительный стресс. Доказано, что купание при температуре воды ниже 20С активирует коричневую жировую ткань, являющуюся полезной. Именно она сжигает калории для поддержания температуры тела. Также это увеличивает производство белка адипонектина, играющего ключевую роль в защите от такого фактора, как резистентность к инсулину и диабет.

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