BIB: у людей с бессонницей нарушены связи между центрами восприятия и эмоций

Международная команда выявила изменения в активности и связности участков мозга, отвечающих за сенсорную обработку, эмоции и бодрствование у людей с хронической бессонницей. Эти изменения, по мнению ученых, могут лежать в основе нарушенного баланса между сном и бодрствованием — одного из ключевых признаков расстройства.Бессонница — это нарушение сна, при котором человеку трудно заснуть, он часто просыпается или не может вновь уснуть после раннего пробуждения. Такое состояние может длиться от нескольких дней до месяцев, влияя на концентрацию, настроение и качество жизни.В исследовании приняли участие 29 человек с бессонницей и 28 здоровых добровольцев, сопоставимых по возрасту, полу и уровню образования. Всем участникам провели МРТ-сканирование и оценили качество сна и эмоциональное состояние с помощью стандартных опросников.Ученые измерили так называемую «динамическую центральность» — параметр, отражающий, насколько активно и часто определенные участки мозга взаимодействуют с другими регионами. Этот показатель позволяет уловить мгновенные изменения в мозговых сетях, в отличие от более статических методов.У людей с бессонницей наблюдалась повышенная активность в зонах, связанных с обработкой сенсорной информации — таких как затылочная и височная извилины. Одновременно снижалась активность в областях, отвечающих за эмоции, память и интеграцию ощущений — миндалевидном теле, островковой доле и таламусе.«Результаты подтверждают, что у пациентов с бессонницей нарушено взаимодействие между сенсорной корой и подкорковыми структурами, что может быть связано с повышенной возбудимостью мозга и нарушением цикла сон – бодрствование», — заключили авторы.

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