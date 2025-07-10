Даже стройных диабетиков можно лечить

Даже худощавые пациенты с диабетом второго типа могут обратить вспять своё состояние за счет употребления особого супа и коктейля. Эксперты утверждают, что для этого необходимо сбросить всего 10% массы тела.Учёные из Университета Ньюкасла считают, что даже стройные люди с диабетом второго типа могут заметно укрепить своё самочувствие за счёт диеты из супов и коктейлей. Она поможет им сбросить 10% массы тела. Например, человек, который весит 83 кг, потеряет примерно 8 кг. Результаты этого исследования подтверждают концепцию о существовании личного порога жира практически у каждого человека.Если у человека появился диабет второго типа, скорее всего, в его теле гораздо больше жира, чем это необходимо, и чем он может справиться, даже в том случае, если внешне он выглядит стройным. Лишний жир попадает в печень и поджелудочную железу, препятствуя их нормальному функционалу, что провоцирует диабет второго типа. И чем больше дополнительного жира в поджелудочной железе, тем меньше инсулина она производит.Это объясняет, почему некоторые диабетики второго типа выглядят намного более стройными, чем их друзья, у которых нет никакого диабета. Заболевание возникает в тот момент, когда организм не вырабатывает достаточно инсулина, или этот гормон не работает должным образом, что повышает уровень сахара в крови. Значительное количество диабетиков - это жертвы ожирения, но примерно у 15% имеется нормальный вес. Однако это ошибочно - люди стройные только снаружи, но полные внутри. И вот этот самый внутренний жир при правильной диете можно убрать, что значительно укрепит их здоровье.

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