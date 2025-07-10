Женщин предупредили об опасности алкоголя во время менструации
Как отметила Каплина, некоторые женщины употребляют алкоголь во время менструации, чтобы снять боль. Однако спиртные напитки, по ее словам, не помогут избавиться от дискомфортных ощущений.
Более того, алкоголь только усилит менструальные боли, а также увеличит объем выделений, предупредила врач. Это будет заметно в последующие дни после употребления спиртных напитков, уточнила она.
Как отметила Каплина, некоторые женщины употребляют алкоголь во время менструации, чтобы снять боль. Однако спиртные напитки, по ее словам, не помогут избавиться от дискомфортных ощущений.
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