Большинство случаев рака желудка связаны с распространенными бактериями
Бактерия Helicobacter pylori связана с 76% будущих случаев рака желудка, сообщили исследователи в журнале Nature Medicine.
Большинство случаев рака желудка «вызываются хронической инфекцией H. pylori и могут быть предотвращены путем лечения инфекции с помощью комбинации антибиотиков и ингибиторов протонной помпы», — написала исследовательская группа под руководством Джин Янг Пак из Международного агентства по изучению рака в Лионе, Франция.
По прогнозам исследователей, в целом 2 из 5 ожидаемых случаев рака желудка (42%) произойдут только в Китае и Индии.
«Учитывая, что рак желудка в значительной степени поддается профилактике, в этих странах Восточной Азии с высоким уровнем ресурсов следует внедрять более активные программы вмешательства и контроля», — пишут исследователи.
Клиника Майо утверждает, что более половины людей в мире могут иметь инфекцию H. pylori в какой-то момент своей жизни. Бактерии, по-видимому, распространяются через контакт с жидкостями организма, такими как рвота, стул или слюна.
По данным Майо, инфекции H. pylori вызывают такие симптомы, как боль в животе, вздутие живота и газы, а также язвенную болезнь желудка или тонкого кишечника.
По данным Американского онкологического общества, в этом году в США будет зарегистрировано около 30 300 новых случаев рака желудка, и около 10 780 человек умрут от этого типа рака. Большинство случаев приходится на пожилых людей.
В новом исследовании ученые спрогнозировали будущие случаи рака желудка на основе данных за 2022 год из 185 стран.
Они ожидают, что при отсутствии какого-либо вмешательства у 15,6 миллионов человек, родившихся в период с 2008 по 2017 год, в какой-то момент разовьется рак желудка, причем 11,9 миллионов из этих случаев будут вызваны H. pylori.
Результаты показали, что около 10,6 млн случаев придется на Азию, в том числе 6,5 млн в Индии и Китае. Еще 2 млн случаев придется на Америку, а 1,7 млн — на Африку.
Несмотря на низкие показатели по сравнению с Азией, ожидается, что рак желудка в Африке будет стремительно расти по мере роста населения континента, и в будущем «по оценкам, число случаев заболевания в 2022 году будет почти в шесть раз больше, чем в настоящее время», пишут исследователи.
Исследователи считают, что отсутствие мер со стороны общественного здравоохранения является причиной сохраняющегося риска заражения бактерией H. pylori даже среди развитых стран.
«В США в настоящее время нет национальных руководств или официальных рекомендаций по профилактике рака желудка, хотя рак желудка непропорционально часто поражает американцев азиатского происхождения, испаноязычных американцев, афроамериканцев и американских индейцев — коренных жителей Аляски, а в период с 2016 по 2022 год наблюдается тенденция к росту заболеваемости среди молодых людей (в возрасте до 50 лет), особенно среди женщин», — пишут исследователи.
Хотя инфекции H. pylori поддаются лечению, исследователи заявили, что было бы лучше всего разработать вакцину против этой бактерии.
«В настоящее время только одна вакцина от H. pylori прошла 3-ю фазу клинических испытаний», — отметили исследователи. «Необходимо вкладывать больше средств в будущие испытания вакцин, ориентированные на детское население, для выяснения механизмов иммунозащиты, связанной с вакциной».
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