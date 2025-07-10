Большинство случаев рака желудка связаны с распространенными бактериями

Согласно новому исследованию, три четверти случаев рака желудка можно было бы предотвратить, если бы врачи устранили инфекцию, вызванную распространенным типом бактерий.Бактерия Helicobacter pylori связана с 76% будущих случаев рака желудка, сообщили исследователи в журнале Nature Medicine.Большинство случаев рака желудка «вызываются хронической инфекцией H. pylori и могут быть предотвращены путем лечения инфекции с помощью комбинации антибиотиков и ингибиторов протонной помпы», — написала исследовательская группа под руководством Джин Янг Пак из Международного агентства по изучению рака в Лионе, Франция.По прогнозам исследователей, в целом 2 из 5 ожидаемых случаев рака желудка (42%) произойдут только в Китае и Индии.«Учитывая, что рак желудка в значительной степени поддается профилактике, в этих странах Восточной Азии с высоким уровнем ресурсов следует внедрять более активные программы вмешательства и контроля», — пишут исследователи.Клиника Майо утверждает, что более половины людей в мире могут иметь инфекцию H. pylori в какой-то момент своей жизни. Бактерии, по-видимому, распространяются через контакт с жидкостями организма, такими как рвота, стул или слюна.По данным Майо, инфекции H. pylori вызывают такие симптомы, как боль в животе, вздутие живота и газы, а также язвенную болезнь желудка или тонкого кишечника.По данным Американского онкологического общества, в этом году в США будет зарегистрировано около 30 300 новых случаев рака желудка, и около 10 780 человек умрут от этого типа рака. Большинство случаев приходится на пожилых людей.В новом исследовании ученые спрогнозировали будущие случаи рака желудка на основе данных за 2022 год из 185 стран.Они ожидают, что при отсутствии какого-либо вмешательства у 15,6 миллионов человек, родившихся в период с 2008 по 2017 год, в какой-то момент разовьется рак желудка, причем 11,9 миллионов из этих случаев будут вызваны H. pylori.Результаты показали, что около 10,6 млн случаев придется на Азию, в том числе 6,5 млн в Индии и Китае. Еще 2 млн случаев придется на Америку, а 1,7 млн — на Африку.Несмотря на низкие показатели по сравнению с Азией, ожидается, что рак желудка в Африке будет стремительно расти по мере роста населения континента, и в будущем «по оценкам, число случаев заболевания в 2022 году будет почти в шесть раз больше, чем в настоящее время», пишут исследователи.Исследователи считают, что отсутствие мер со стороны общественного здравоохранения является причиной сохраняющегося риска заражения бактерией H. pylori даже среди развитых стран.«В США в настоящее время нет национальных руководств или официальных рекомендаций по профилактике рака желудка, хотя рак желудка непропорционально часто поражает американцев азиатского происхождения, испаноязычных американцев, афроамериканцев и американских индейцев — коренных жителей Аляски, а в период с 2016 по 2022 год наблюдается тенденция к росту заболеваемости среди молодых людей (в возрасте до 50 лет), особенно среди женщин», — пишут исследователи.Хотя инфекции H. pylori поддаются лечению, исследователи заявили, что было бы лучше всего разработать вакцину против этой бактерии.«В настоящее время только одна вакцина от H. pylori прошла 3-ю фазу клинических испытаний», — отметили исследователи. «Необходимо вкладывать больше средств в будущие испытания вакцин, ориентированные на детское население, для выяснения механизмов иммунозащиты, связанной с вакциной».

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