ComMedicine: редактирование генов заменит "Оземпик"
Вместо того чтобы корректировать мутации, вызывающие заболевание (как это обычно делает генная терапия), исследователи внедрили в клетки печени мышей новый ген, кодирующий эксенатид — аналог гормона GLP-1, снижающего аппетит и улучшающего обмен веществ. Эксенатид используется и в уже одобренных препаратах для лечения диабета и снижения веса, но обычно его нужно вводить регулярно.
«Наш подход объединил плюсы генной терапии и биологических препаратов, — объяснил руководитель исследования Кейичиро Судзуки. — Мы показали, что можно внедрить в организм ген, и клетки сами начнут вырабатывать нужный препарат в течение нескольких месяцев, без необходимости постоянных инъекций».
У обработанных мышей уровень эксенатида в крови оставался стабильным долгое время, а сами животные меньше ели, медленнее набирали вес и лучше усваивали глюкозу. Побочных эффектов зафиксировано не было.
Авторы отмечают, что этот метод может подойти для лечения не только ожирения, но и других хронических заболеваний, не связанных с конкретными генетическими мутациями, — таких как диабет второго типа и воспалительные заболевания.
Если эффективность метода подтвердится в дальнейших исследованиях, он может стать основой для создания новых, длительно действующих препаратов, которые улучшат качество жизни пациентов и избавят их от необходимости регулярных инъекций.
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