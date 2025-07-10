ComMedicine: редактирование генов заменит "Оземпик"

Новая разработка японских исследователей может в корне изменить подход к лечению ожирения и диабета. Вместо регулярных уколов популярных препаратов для снижения веса, ученые из Университета Осаки предложили одноразовое генетическое вмешательство, после которого организм сам начинает вырабатывать нужное вещество.Вместо того чтобы корректировать мутации, вызывающие заболевание (как это обычно делает генная терапия), исследователи внедрили в клетки печени мышей новый ген, кодирующий эксенатид — аналог гормона GLP-1, снижающего аппетит и улучшающего обмен веществ. Эксенатид используется и в уже одобренных препаратах для лечения диабета и снижения веса, но обычно его нужно вводить регулярно.«Наш подход объединил плюсы генной терапии и биологических препаратов, — объяснил руководитель исследования Кейичиро Судзуки. — Мы показали, что можно внедрить в организм ген, и клетки сами начнут вырабатывать нужный препарат в течение нескольких месяцев, без необходимости постоянных инъекций».У обработанных мышей уровень эксенатида в крови оставался стабильным долгое время, а сами животные меньше ели, медленнее набирали вес и лучше усваивали глюкозу. Побочных эффектов зафиксировано не было.Авторы отмечают, что этот метод может подойти для лечения не только ожирения, но и других хронических заболеваний, не связанных с конкретными генетическими мутациями, — таких как диабет второго типа и воспалительные заболевания.Если эффективность метода подтвердится в дальнейших исследованиях, он может стать основой для создания новых, длительно действующих препаратов, которые улучшат качество жизни пациентов и избавят их от необходимости регулярных инъекций.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки