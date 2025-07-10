Cancer: избыточный вес и болезни сердца повышают риск рака груди

Согласно новому исследованию, у пожилых женщин с избыточным весом повышается риск получения опасного для жизни двойного удара.Женщины после менопаузы с более высоким индексом массы тела (ИМТ — это оценка содержания жира в организме на основе роста и веса) были более склонны к развитию рака груди, если у них были заболевания сердца, сообщили исследователи в журнале Cancer.Результаты показывают, что у женщин с заболеваниями сердца риск рака молочной железы увеличивается на 31% при каждом увеличении ИМТ на 5 пунктов.Для сравнения, результаты показывают, что у женщин без проблем с сердцем риск увеличивается на 13% при каждом увеличении ИМТ на 5 пунктов.«Это говорит о том, что среди женщин в постменопаузе с сердечно-сосудистыми заболеваниями профилактика ожирения может привести к большему снижению заболеваемости раком молочной железы по сравнению с общей популяцией», — пришла к выводу исследовательская группа под руководством Хайнца Фрейслинга, ученого в области питания и обмена веществ Международного агентства по изучению рака.Для исследования ученые объединили данные двух масштабных европейских исследований в области здравоохранения — текущего исследовательского проекта UK Biobank и Европейского проспективного исследования рака и питания (EPIC).В результате они получили данные почти о 169 000 женщин в постменопаузе, включая почти 6800, у которых развился рак молочной железы после среднего периода наблюдения около 11 лет.Исследователи подсчитали, что сочетание избыточного веса и заболеваний сердца может привести к дополнительным 153 случаям рака груди на 100 000 человек.С другой стороны, исследователи обнаружили, что развитие диабета 2 типа, по-видимому, не влияет на риск рака груди у женщин.«Последние экспериментальные исследования показывают, что некоторые типы сердечно-сосудистых заболеваний, такие как инфаркт миокарда, могут ускорить рост рака молочной железы за счет перепрограммирования врожденной иммунной системы», — пишут исследователи.Исследователи утверждают, что белки, выделяемые после сердечной недостаточности, способствуют образованию опухолей и ускоряют рост раковых клеток.«Результаты этого исследования могут быть использованы для информирования о программах скрининга рака груди с разбивкой по степени риска», — сказал Фрейслинг. «Это исследование также должно вдохновить будущие исследования на включение женщин с сердечно-сосудистыми заболеваниями в анамнез в испытания по снижению веса для профилактики рака груди».

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