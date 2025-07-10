Россиянам назвали способ безопасно жарить пищу

Нутрициолог Ирина Попкова назвала мифом утверждение, что на подсолнечном масле нельзя жарить продукты.Попкова указала, что одно из наиболее безопасных масел для жарки — растительное. По ее словам, оно наиболее стабильное и его нужно сильнее нагревать, чтобы образовались вредные вещества, по сравнению с нерафинированным оливковым. «Главное правило — не перегревать пищу и не допускать появления дыма. Любое масло при сильном нагревании может образовывать трансжиры», — предупредила нутрициолог. Также она посоветовала хранить масло в темном месте и не ставить его в холодильник, поскольку при низкой температуре оно может помутнеть и изменить вкус.В то же время Попкова призвала не злоупотреблять жареной пищей. Она отметила, что если есть ее изредка, чередуя с вареными и запеченными блюдами, то вреда для здоровья не будет.

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