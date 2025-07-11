Раскрыта оптимальная калорийность завтрака

Диетолог Натали Риццо рассказала, какой должна быть оптимальная калорийность завтрака.«Многие считают, что чашки кофе с булкой на завтрак будет достаточно. Кто-то даже гордится тем, что ест так мало утром. На самом же деле употребление 200 килокалорий или меньше — это перекус, а не полноценный прием пищи», — объяснила Риццо. Она добавила, что скудный завтрак провоцирует снижение концентрации, упадок сил и желание перекусить чем-нибудь вредным в течение дня.Диетолог считает, что на завтрак взрослого человека без проблем со здоровьем должно приходиться от 350 до 600 килокалорий. При этом, по ее словам, у некоторых людей калораж утреннего приема пищи может быть даже больше. Риццо подчеркнула, что высококалорийный завтрак, включающий источники белка, полезных жиров и углеводов, гораздо полезнее для здоровья, чем высококалорийный ужин.

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