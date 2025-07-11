Уставшим от секс-игрушек парам подсказали способы разнообразить секс
Как отметила Родригес, существуют специальные эротические карточки и кубики для игры в постели. На них написаны определенные действия, которые должны совершить партнеры, пояснила она.
Кроме того, специалистка порекомендовала попробовать съедобное нижнее белье. Также она посоветовала купить масло для эротического массажа. Причем по телу можно водить не только руками, но и даже секс-игрушками, к примеру вибратором-пулей, а только потом использовать их по назначению, заключила Родригес.
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