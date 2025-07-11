Пересадка вспомогательных клеток мозга замедлила развитие смертельной болезни

Китайские нейрофизиологи впервые успешно замедлили развитие одной из форм лейкоэнцефалопатии, смертельно опасной неврологической болезни, при помощи трансплантации микроглии, одного из типа вспомогательных клеток мозга, связанных с иммунитетом и поддержанием работы нервных окончаний. Об этом сообщила пресс-служба Фуданьского университета.«Данная форма болезни, лейкоэнцефалопатия взрослых с аксональными сфероидами (ALSP), вызывается мутациями в гене CSF1R, которые нарушают работу клеток микроглии. Мы предположили, что пересадка здоровой микроглии в мозг пациентов с данным дефектом позволит замедлить развитие болезни, что и было доказано в рамках проведенных нами опытов на мышах и добровольцах с данным заболеванием», — заявил профессор Фуданьского университета (Китай) Пэн Бо, чьи слова приводит пресс-служба вуза.Лейкоэнцефалопатия представляет собой набор из нескольких заболеваний, которые развиваются у людей в среднем возрасте в результате появления сбоев в работе иммунной системы мозга, вирусных инфекций или тяжелых нарушений в работе кровообращения. Эти сбои приводят к разрушению белого вещества и присутствующих в нем нервных окончаний - аксонов, что способствует развитию тяжелых когнитивных нарушений и смерти пациента через 3-5 лет после выявления заболевания.Как отмечают ученые, изучение этих болезней осложнялось в прошлом тем, что из-за их большой редкости у ученых не было надежных способов воспроизвести ее развитие в опытах на мышах и других лабораторных животных. Для решения этой проблемы биологи вывели особую породу грызунов, в ДНК которых содержалась поврежденная версия аналога человеческого гена CSF1R, содержавшая в себе две точечных мутации.Такие мыши позволили китайским биологам проверить разработанную ими экспериментальную терапию от этой болезни, основанную на базе культур здоровых клеток микроглии. В ее рамках в организм пациента вводится вещество, избирательно уничтожающее дефектную микроглию, после чего в его костный мозг вводится культура "заготовок" клеток микроглии, полученных от здорового пациента. Со временем они заменяют уничтоженные клетки, что в теории должно замедлить или остановить развитие болезни.После успешной проверки этого подхода на мышах, ученые заручились поддержкой восьми добровольцев с ALSP, согласившихся пройти аналогичную процедуру. Последующие наблюдения показали, что трансплантация микроглии уменьшила число очагов воспалений в мозге пациентов, улучшила их самочувствие и резко замедлила дегенерацию белого вещества на протяжении как минимум двух лет после начала терапии. Это дает надежду на то, что эта процедура позволит спасти жизнь носителям такой формы лейкоэнцефалопатии, а также других заболеваний, сопровождающихся сбоями в работе микроглии, подытожили нейрофизиологи.

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