Раскрыта распространенная ошибка при употреблении кофе с утра

Психолог Лия Кейлор заявила, что многие люди с утра совершают одну распространенную ошибку при употреблении кофе.Кейлор призвала не пить кофе сразу же после пробуждения, а подождать как минимум 30 минут. «Когда вы открываете глаза, организм вырабатывает мощную дозу кортизола», — пояснила она.Этот гормон необходим, чтобы взбодрить человека, но если в это время выпить кофе, то эффект получится обратный и человек почувствует упадок сил, который сохранится на весь день. В долгосрочной перспективе такая привычка снижает эффективность кофеина, предупредила Кейлор.

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