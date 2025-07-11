Эндокринолог Павлова рассказала о двух причинах повышенного риска рака у женщин
Повышению развития рака способствуют две проблемы: избыточная масса тела и заболевания сердечно-сосудистой системы. А их сочетание более чем в два раза увеличивает вероятность возникновения рака молочной железы. По словам ученых, такой набор заболеваний наблюдался в 153 случаях проявления рака молочной железы на 100 тысяч человек.
Поэтому, говорит эндокринолог Зухра Павлова, следует регулярно проходить обследование, а для женщин после 40 лет маммография является обязательной процедурой. При этом специалист напоминает, что рак груди может возникать и у мужчин. Поэтому им также не следует пренебрегать плановыми осмотрами.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил gorizont в категорию Онкология
Добавить комментарий