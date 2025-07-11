Жир в области живота ухудшает физическую работоспособность и подвижность

Соотношение окружности талии и бедер, а также рост, многое говорят о физической работоспособности, что, по-видимому, особенно актуально в пожилом возрасте. Неблагоприятные значения этого соотношения увеличивают риск сердечных заболеваний и потери подвижности.Исследовательская группа, в состав которой вошли эксперты из Университетского поликлиники имени Агостино Джемелли в Италии, исследовала, можно ли использовать простые измерения, такие как соотношение окружности талии и бедер и окружности талии и роста, для прогнозирования физической работоспособности.В общей сложности группа обследовала 10 690 взрослых итальянцев в возрасте от 18 до 98 лет. Помимо измерений телосложения, таких как соотношение окружности талии и бедер и соотношение окружности талии и роста, группа также провела тест на вставание со стула — стандартизированный тест на мобильность, в ходе которого участники должны были вставать со стула пять раз подряд.Результаты показывают, что участникам с более высокими показателями соотношения талии к бёдрам и талии к росту потребовалось больше времени для прохождения теста на мобильность. Исследователи интерпретируют это как явное указание на снижение производительности у таких людей.По словам экспертов, эти установленные связи сохранялись даже при учете таких факторов образа жизни, как диета, физические нагрузки и здоровье сердца.Соотношение окружности талии к росту оказалось особенно значимым. Как сообщают исследователи, оно оказалось стабильным предиктором физической активности во всех возрастных и гендерных группах.Кроме того, аномальные значения соотношения талии к бедрам и соотношения талии к росту чаще наблюдались у участников мужского пола.В целом, очевидно, что большая окружность талии не только является фактором риска хронических заболеваний, но и напрямую связана с ограничением подвижности. Результаты подчеркивают важность контроля окружности талии как с точки зрения здоровья сердца, так и с точки зрения мышечной силы и подвижности.Итак, любой, кто хочет сохранить подвижность и предотвратить возрастную потерю подвижности, может предпринять активные шаги. Сбалансированное питание и регулярные физические упражнения, особенно силовые и гибкие, помогут поддерживать окружность талии в пределах нормы.

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