Кефир и другие молочные продукты, которые содержат больше пробиотиков, чем йогурт

Йогурт - один из способов получать больше полезных для кишечника пробиотиков, но это далеко не единственный вариант. Вот что ещё вы можете добавить в свой рацион.Кефир. Это ферментированный йогуртовый напиток. Он содержит много пробиотиков, белка, кальция, витаминов А и В12. Всего в нём более 50 видов пробиотиков, в том числе молочнокислые бактерии Lactobacillus, Lactococcus и Streptococcus.Творог с живыми культурами. Он содержит разные пробиотические штаммы, включая Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB-12 , Lactobacillus casei и Lactobacillus rhamnosus LB3.Сметана с живыми культурами. Она может содержать несколько пробиотических штаммов: Lactobacillus acidophilus и Bifidobacterium lactis. Они обладают противовоспалительными свойствами и способствуют поддержанию общего здоровья пищеварительной системы.Якульт. Это японский напиток, богатый пробиотиками. Его делают при помощи ферментации обезжиренного молока штаммом бактерий Lactobacillus casei. Якульт содержит один уникальный пробиотический штамм - Shirota. Исследования показывают, что он положительно влияет на пищеварение, поддерживает иммунитет, облегчает запоры.Лабне. Этот ближневосточный молочный продукт получают через процеживание йогурта для удаления сыворотки. У него густая кремообразная структура и пикантный вкус, похожий на вкус греческого йогурта. В целом лабне содержит те же пробиотические штаммы, что и йогурт. Это Streptococcus thermophilus и Lactobacillus bulgaricus.Кисломолочная пахта. Она производится путём добавления молочнокислых бактерий в молоко. Этот напиток содержит бактерии молочной кислоты (Lactococcus lactis, Lactobacillus acidophilus и Lactobacillus casei), которые могут поддерживать здоровье пищеварительной системы.Скир. Это йогурт, произведённый из обезжиренного молока и термофильных молочнокислых бактерий. Он содержит такие культуры, как Streptococcus thermophilus islandicus , а также виды Lactobacillus и Bifidobacterium.

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