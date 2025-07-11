Россиянам рассказали об опасности употребления горячей кукурузы на пляже

Несмотря на аппетитный вид и приятный аромат горячая кукуруза может таить в себе серьезные риски для здоровья в виде пищевого отравления, рассказал доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров.Эксперт сообщил, что основная опасность пляжной кукурузы заключается в нарушении санитарных норм при ее приготовлении и хранении. По его словам, продавцы могут нарвать кукурузу у автодорог, из-за чего плоды могут быть очень грязными и содержать в себе тяжелые металлы. Кроме того, кукуруза может лежать в открытом виде, привлекая мух и других насекомых, переносящих бактерии.«В чаны с кукурузой добавляют много соли и масла, что вредно для гипертоников и людей с заболеваниями почек. Кукуруза содержит много клетчатки, которая полезна в умеренных количествах, но при переедании может вызвать вздутие, тяжесть, метеоризм. Людям с гастритом, язвой или панкреатитом лучше избегать такой пищи», — предупредил эксперт по питанию.Быстров порекомендовал выбирать проверенных продавцов, у которых продукт готовится на глазах и хранится в закрытой таре. Также он посоветовал отказаться от слишком желтой или неестественно блестящей кукурузы, не есть перегретую или лежалую кукурузу — если она сухая или имеет кисловатый запах, лучше не рисковать.«Промывайте кукурузу перед едой, если есть возможность, чтобы смыть избыток соли и возможные загрязнения. Детям и людям с чувствительным ЖКТ лучше ограничить употребление», — добавил собеседник «Ленты.ру».

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