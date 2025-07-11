Названы преимущества и риски для здоровья употребления хлеба на закваске

Хлеб на закваске по сравнению с другими видами хлеба легче и быстрее усваивается организмов. И это не единственное его полезное для здоровья свойство.Положительные свойства хлеба на закваскеЛегче усваивается. Процесс ферментации помогает расщепить глютен. Также в закваске содержится меньше соединений, которые вызывают проблемы с ЖКТ. Обзор 25 научных работ, проведённый в 2023 году, показал, что люди, перешедшие с с хлеба на дрожжах на хлеб на закваске, ощутили значительное улучшение желудочно-кишечного комфорта.Хорошо влияет на уровень сахара в крови. У хлеба на закваске низкий гликемический индекс. То есть он более медленно переваривается и не вызывает резкие скачки уровня глюкозы.Риски при употреблении такого хлебаЗатрудняет усвоение питательных веществ. Фитаты, танины и ингибиторы трипсина в хлебе на закваске влияют на процесс усвоения организмов веществ. В частности, фитаты могут препятствовать всасыванию кальция, магния и железа.Кроме того, если у вас не переносимость глютена, то лучше выбирать безглютеновый вариант хлеба на закваске.

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