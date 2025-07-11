Что происходит с организмом, если вы пьете слишком мало воды

Недостаток жидкости в организме может проявляться неожиданными и не всегда очевидными симптомами.Один из первых – ложное чувство голода. Центры жажды и голода в мозге находятся очень близко, поэтому мы часто путаем их сигналы. Именно поэтому совет «сначала выпейте стакан воды, а потом подумайте о еде» действительно может помочь.Также на нехватку жидкости указывают запоры и потемнение мочи. Если ее цвет насыщенный – стоит обратить внимание на водный режим. И, наконец, отеки. Парадоксально, но организм, недополучающий воду, начинает ее удерживать, чтобы не потерять последние запасы. Это может выражаться в отечности лица и тела.

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