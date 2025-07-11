Врач Кашух: шоколад может вызвать эмоциональную зависимость
«Мозг воспринимает десерты как награду, простой способ испытать удовольствие. Поэтому в ситуации стресса и переживаний многих тянет "заесть" проблему чем-то сладким», — рассказала специалист.
Если без шоколада невозможно прожить и дня, имеет смысл попытаться найти другие источники радости, а сладкое заменить на более полезные перекусы, например, на фрукты или орехи, добавила она.
До этого Кашух развеяла популярный миф о сладостях. По ее словам, периодически появляются сообщения о том, что горький шоколад снижает риск инфарктов. Однако нет научных данных, доказывающих это утверждение.
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