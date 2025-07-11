Худеющим людям подсказали три трюка для употребления углеводов без вреда для фигуры
Росеро посоветовал во время еды пить лимонную воду, которая мешает усвоению углеводов. Аналогичный эффект имеет и яблочный уксус, который можно, к примеру, добавлять в салаты, отметил он.
Также специалист порекомендовал перенести углеводы в самый конец обеда, завтрака или ужина. Приоритет необходимо отдавать белкам и овощам. Правда, все эти приемы работают только с теми углеводами, которые содержатся в рисе, картофеле и подобных продуктах, но не в сладостях, заключил Росеро.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий