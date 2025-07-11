Возникают ли тромбы из-за кофе?

Насколько сильно подвержены тромбозу люди, которые пьют кофе в большом количестве или регулярно, – вот мнение ученых.Тромбы, представляющие собой сгустки крови, могут быть очень опасными для человека. Закупорка таким тромбом кровеносного сосуда или артерии может способствовать развитию угрожающих жизни состояний.Могут ли тромбы возникать в связи с употреблением кофе?Своим мнением по этому поводу поделилась доктор медицины Моника Вассерман. Врач заметила, что определенный риск тромбоза для любителей кофе действительно возникает.«Напитки с кофеином могут обезвоживать организм, что приводит к сгущению крови, увеличивает риск ее свертывания», - цитирует Монику Вассерманн издание Express.Специалистка уточнила, что при обезвоживании замедляется циркуляция густеющей крови – в основном, в области таза, ног, бедер и рук. В этих частях тела, соответственно, могут возникать симптомы тромбов – пульсирующая или схваткообразная боль, отечность, покраснение, повышение температуры.В свою очередь, данные исследования, опубликованного журналом Medicine & Science in Sports & Exercise, показало: риск свертывания крови и вероятность образования тромбов повышаются при приеме кофеина во время высокоинтенсивных тренировок – в первую очередь, у людей, уже имеющих слабое сердце.«Люди с плохими сердечно-сосудистыми маркерами, такими как высокое кровяное давление или высокий уровень холестерина, должны избегать употребления кофеина во время тренировки», - заключили научные специалисты.Здоровым людям они советуют не злоупотреблять количеством кофеина – особенной во второй половине дня. Эксперты напоминают, что существуют и другие риски для здоровья, связанные с ежедневным приемом больших доз кофе: они включают бессонницу, головные боли, учащенное сердцебиение, мышечный тремор.

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