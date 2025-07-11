Пиво помогает предотвратить возрастной упадок мозга и деменцию

Исследование с участием 25 000 человек показало, что умеренное потребление пива обеспечивает некоторую защиту от возрастного ухудшения работы мозга и развития деменции.Деменция – это синдром, сопровождаемый деструктивным набором симптомов, связанных с упадком мозговой деятельности и разрушением человеческой личности. Журнал Addiction опубликовал новые данные исследователей, которые говорят, что предотвратить возрастной упадок мозга и деменцию помогает пиво.В частности, австралийскими научными специалистами из Университета Нового Южного Уэльса были проанализированы привычки, связанные с употреблением алкоголя, по отношению к показателям слабоумия среди 25 000 человек возрастом старше 60 лет. Результаты анализа показали, что у людей, которые выпивали до литра пива в день, вероятность развития деменции была на треть ниже, чем у трезвенников.Ученые производили расчеты, опираясь на информацию, собранную за 40 лет наблюдений. Никто из испытуемых к началу исследования не имел признаков склонности к деменции. К финалу проекта она была диагностирована у более 2 тыс. человек.Когда исследователи глубже изучили связь между употреблением спиртного и подверженностью людей деменции, выяснилось, что употребляющие алкоголь люди лучше защищены от ее появления с возрастом по сравнению с абсолютными трезвенниками. По словам исследователей, их данные совпадают с результатами ряда других исследований, также указывающих на подобную корреляциюВ целом, установили авторы нового проекта, употребление алкоголя в количестве до 40 граммов этанола в день — что эквивалентно двум полулитровым кружкам пива или двум стандартным бокалам вина — связано с более низким риском развития деменции по сравнению со случаями, когда алкоголь не употребляется людьми совсем.Причину такой связи, считают ученые, еще предстоит установить.

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