Женщин предупредили о раке из-за одной популярной процедуры
«Лампы для маникюра испускают ультрафиолетовое излучение, которое связывают как с преждевременным старением кожи, так и с раком», — рассказали специалисты. Однако, по их словам, риск развития онкологического заболевания можно снизить.
Для этого врачи рекомендовали использовать солнцезащитный крем. Его стоит нанести на руки за 20 минут до процедуры. Правда, солнцезащитный крем не спасет от агрессивного подногтевого рака, но он встречается редко, отметили они
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