Эксперт рассказала о пользе свеклы

Свекла — один из самых доступных овощей на нашем столе. Между тем она может принести много пользы нашему организму и составить конкуренцию многим витаминам и биодобавкам.Доктор Светлана Ищенко рассказала, кому и для чего полезно употреблять свеклу.«Свекла положительно влияет на работу всего ЖКТ. Если есть проблемы с непроходимостью кишечника, склонность к запорам — свекла отлично помогает. В ней содержится клетчатка, которая вызывает рост полезной микрофлоры», — говорит врач.В этом овоще содержится бетанин и бетаин. Это мощные антиоксидантами, которые помогают нейтрализовать разрушительное действие свободных радикалов. Также бетанин и бетаин помогают нашему организму сохранить молодость и замедлить процессы старения.Свекла полезна тем, кто страдает от гипертонии — повышенного артериального давления. Поэтому в рационе гипертоников она должна присутствовать постоянно.Овощ благотворно влияет на эластичность сосудов, положительно сказывается на работе печени. Также оказывает общеукрепляющее действие на иммунитет, придает сил и повышает работоспособность.Особое внимание на свеклу нужно обратить мужчинам, у которых есть проблемы с потенцией. Овощ действует как афродизиак.Но и для женщин этот овощ крайне полезен. Свекла богата йодом, витаминами В и С, в ней есть каротин, фосфор, магний.?Оптимальный способ приготовления свеклы — запекание или варка. Также ее можно тушить или готовить на пару. Можно есть в виде отдельное блюда или добавлять в салаты, супы, борщи и так далее.Сок свеклы также очень полезен, его можно смешивать с морковным. Отличное сочетание вкусов и полезных качеств.Важно: не рекомендовано пить свекольный сок на голодный желудок! Это может спровоцировать проблемы с ЖКТ. Включите свеклу в свое меню, как минимум, два раза в неделю, и в скором времени вы почувствуете значительное улучшение самочувствия.

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