Гипертоникам посоветовали включить в рацион какао и яблоки

Некоторые продукты растительного происхождения снижают артериальное давление не хуже лекарств, считает профессор Кристиан Хейсс, специализирующийся на заболеваниях сердца и сосудов.Хейсс указал, что свойством снижать давление обладают продукты с флавоноидами— например, какао, чай, лук, виноград, яблоки и некоторые ягоды. По его словам, при ежедневном употреблении двух-трех чашек какао или двух яблок отмечалось снижение, сопоставимое с приемом некоторых лекарственных препаратов.Большим плюсом такой диеты для гипертоников профессор назвал отсутствие побочных эффектов. «Положительный эффект был особенно заметен у пациентов с повышенным давлением, но и у здоровых людей отмечались улучшения в работе сосудов. Это говорит о том, что флавоноиды могут предотвращать сердечно-сосудистые заболевания до их начала», — уверяет ученый. При этом он подчеркнул, что флавоноиды не являются волшебным средством и ими нельзя заменить лекарства. Тем не менее специалист посоветовал попробовать вместо десерта включить в рацион яблоки и посмотреть, как это отразится на давлении. Поскольку содержание флавоноидов в продуктах разное, то эксперимент можно продолжить с какао или виноградом, добавил Хейсс.

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