Перенесший инфаркт кардиолог назвал неочевидные признаки сердечного приступа

Американский врач-кардиолог Уильям Уилсон, основываясь на собственном опыте, рассказал, что чувствует человек в момент сердечного приступа.По словам Уилсона, он перенес инфаркт в 63 года. В день, когда это случилось, он тренировался вместе с женой и вдруг ощутил нарастающее чувство легкого физического недомогания. «Это был дискомфорт в груди, но не резкий. Это не было похоже на удар ножом или что-то подобное, это было просто неприятное давящее ощущение», — уточнил он.Еще одним признаком, как отметил врач, было желание срочно посетить туалет. По его словам, об этом симптоме редко говорят, но встречается он довольно часто. Кардиолог объяснил, что из-за сильного напряжения нервной системы в момент приступа возникает острое желание опорожнить кишечник или мочевой пузырь.Американский врач-кардиолог Уильям Уилсон, основываясь на собственном опыте, рассказал, что чувствует человек в момент сердечного приступа.По словам Уилсона, он перенес инфаркт в 63 года. В день, когда это случилось, он тренировался вместе с женой и вдруг ощутил нарастающее чувство легкого физического недомогания. «Это был дискомфорт в груди, но не резкий. Это не было похоже на удар ножом или что-то подобное, это было просто неприятное давящее ощущение», — уточнил он.Еще одним признаком, как отметил врач, было желание срочно посетить туалет. По его словам, об этом симптоме редко говорят, но встречается он довольно часто. Кардиолог объяснил, что из-за сильного напряжения нервной системы в момент приступа возникает острое желание опорожнить кишечник или мочевой пузырь.

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