SA: воздействие свинца может нанести вред памяти детей

По данным нового исследования, даже небольшое воздействие свинца может нанести вред рабочей памяти детей, что потенциально влияет на их образование и развитие.Воздействие свинца в утробе матери или в раннем детстве, по-видимому, увеличивает риск ухудшения памяти у детей, ускоряя скорость, с которой они забывают информацию, пишут исследователи в статье, опубликованной в журнале Science Advances.«Возможно, нет более важной черты, чем способность формировать воспоминания. Воспоминания определяют, кто мы и как мы учимся», — сказал Роберт Райт из Медицинской школы Икана при больнице Маунт-Синай в Нью-Йорке. «Эта работа открывает новые горизонты, показывая, как химические вещества окружающей среды могут влиять на скорость формирования памяти».В рамках исследования учёные взяли образцы свинца в крови у матерей 576 детей в Мексике во втором и третьем триместре беременности. Позже группа взяла образцы непосредственно у самих детей в возрасте от 4 до 6 лет.В возрасте от 6 до 8 лет дети проходили тест под названием «Задание на отложенное сопоставление с образцом» (DMST), чтобы измерить скорость их забывания.В тесте дети должны были запомнить простую фигуру на срок до 32 секунд после того, как ей ее кратко показали, а затем выбрать ее из трех предложенных вариантов.Тест длился 15 минут, за правильные ответы ребенок награждался жетонами, которые в конце эксперимента можно было обменять на игрушку.«Дети с более высоким уровнем свинца в крови забывали тестовый стимул быстрее, чем дети с низким уровнем свинца в крови», — сказал Райт.Исследователи отметили, что у мексиканских детей, принявших участие в исследовании, средний уровень свинца в крови был выше, чем у американских детей в возрасте от 6 до 10 лет — 1,7 мкг/дл против 0,5 мкг/дл. (Медианный показатель означает, что у половины детей показатели были выше, у половины — ниже.)Исследователи утверждают, что дети в Мексике подвергаются воздействию свинца через покрынную свинцовой глазурью керамическую посуду, которую обычно используют для приготовления, хранения и подачи пищи.Однако уровень свинца в крови мексиканских детей все еще был ниже уровня 3,5 мкг/дл, используемого Центрами по контролю и профилактике заболеваний США для выявления детей в Соединенных Штатах, подвергающихся большему воздействию свинца, чем другие, добавили исследователи.«В США снижение воздействия свинца на окружающую среду, например, свинцовой краски в домах, свинцовых труб и свинца в продуктах питания, таких как специи, по-прежнему имеет важное значение, поскольку даже низкие уровни свинца могут оказывать пагубное воздействие на когнитивные функции и развитие детей», — пишут исследователи в своей статье.Исследователи утверждают, что это исследование также показывает, что тест DMST можно использовать для проверки влияния других опасностей окружающей среды на память детей.«Дети подвергаются воздействию многих химических веществ из окружающей среды, и эта модель обеспечивает проверенный метод для дальнейшей оценки влияния дополнительных воздействий окружающей среды, таких как тяжелые металлы, загрязнение воздуха или эндокринные разрушители, на рабочую память детей», — сказала соруководитель исследования Кэтрин Свенссон из Медицинской школы Икана в Маунт-Синай.

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