Врач раскрыла способы свести к минимуму риск отравления шашлыком

Гастроэнтеролог клиники «Медскан Hadassah» Мария Петраченкова предупредила, что летом число отравлений шашлыком увеличивается. Она раскрыла способы свести этот риск к минимуму.В первую очередь врач отметила, что риск отравления возрастает, если люди готовят слишком много еды и не успевают ее съесть, пока не истек срок годности. «В такой еде начинают размножаться патогенные бактерии, выделяющие в процессе жизнедеятельности токсины. Их попадание в организм и вызывает типичные симптомы пищевого отравления — тошноту, рвоту, боли в животе, повышение температуры», — объяснила Петраченкова.Чтобы снизить риск отравления, она посоветовала жарить на мангале нежирные сорта мяса: куриную грудку, индейку, телятину, нежирную свиную вырезку, — или рыбу, морепродукты, овощи и грибы.Врач добавила, что минимизировать вероятность отравиться помогает и правильно подобранный маринад. Гастроэнтеролог порекомендовала выбирать кефир или йогурт с добавлением пряных трав и специй, лимонный или гранатовый сок. На этот процесс должно уйти несколько часов, а лучше ночь — мясо должно находиться в холодильнике, а не при комнатной температуре.«Отравиться можно не только шашлыком, но и любой едой, которая неправильно хранилась, была неправильно приготовлена или просрочена, а также если ее готовили или ели, не помыв предварительно руки», — также подчеркнула доктор.

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