Людям с заболеваниями сердца порекомендовали быть осторожными с кондиционерами

Людям с заболеваниями сердца — такими как гипертония, ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность или аритмия — рекомендуется включать кондиционер с особой осторожностью, заявила кардиолог медицинского центра «СМ-Клиника» Анастасия Малай.Врач предупредила, что поток холодного воздуха может вызывать рефлекторное сужение сосудов. Следствием этого могут стать скачки артериального давления, гипертонический криз, нарушение сердечного ритма и кровоснабжения органов.Также, по словам Малай, кондиционеры осушают воздух, что может спровоцировать незаметную потерю жидкости, особенно у пожилых людей. «Обезвоживание увеличивает вязкость крови, из-за чего возрастают риск тромбозов и нагрузка на сердце», — объяснила она.Кроме того, как отметила кардиолог, кондиционеры, за состоянием которых не следят и которые не очищают вовремя, могут стать источником распространения вирусов и бактерий.

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