Россиянам назвали главную ошибку возвращения к работе после выгорания

К полноценному возвращению в рабочие процессы после выгорания нужно подходить постепенно и стараться не бросаться в омут с головой, например, попробовать договориться с коллегами о более гибком рабочем дне. Об этом рассказала директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина. По ее словам, именно спешка в возвращении к рабочим обязанностям становится причиной нового истощения.«Возвращение к работе после выгорания — это не про в омут с головой, а про постепенный процесс. Часто, почувствовав улучшение, человек стремится поскорее наверстать упущенное и включиться в дела на полную мощность. Но именно спешка и становится тем фактором, который запускает новый виток истощения. Даже если вы отдохнули и чувствуете себя лучше, важно помнить: нервная система восстанавливается дольше, чем кажется», — рассказала она.Ганькина подчеркнула, что выявление причины — первый шаг к возвращению в рабочий ритм. Она посоветовала первое время попробовать договориться о гибком рабочем дне или перераспределении задач между коллегами. «После выгорания особенно важно научиться защищать свои границы и управлять временем. Научитесь делать паузу перед тем, как на что-то соглашаться», — добавила она.Чтобы не допустить повторного истощения, необходимо найти дополнительные источники энергии, обратила внимание специалист. Главное, чтобы это были занятия, не связанные с работой и не требующие результата, заключила она.

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