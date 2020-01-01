Раскрыт простой способ снизить риск рака на 20 процентов

Диетолог Лейн Нортон заявил, что с помощью одного простого способа можно снизить риск развития рака на 20 процентов.«Интенсивная прерывистая физическая активность может оказать мощное влияние на здоровье», — отметил Нортон. По его словам, для снижения риска развития рака подойдут такие упражнения, как быстрый подъем по лестнице, быстрая ходьба, приседания, бег на тренажере и растяжка.Энергичные упражнения должны продолжаться всего несколько секунд, но нужно делать много подходов, чтобы их общая длительность в день составила четыре минуты. Преимущество данного метода заключается в том, что при его использовании нет необходимости отрываться от повседневных дел. К примеру, приседать можно, пока греется чайник, а для ходьбы идеальным временем является телефонный разговор, заключил Нортон.

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