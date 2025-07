PNAS: в кризисе ожирения виновата диета, а не отсутствие физической активности

Более миллиарда человек во всем мире страдают ожирением – глобальной эпидемией, которую органы здравоохранения связывают как с повышенным потреблением калорий, так и со снижением физической активности. Но какой фактор играет наибольшую роль? Исследование, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences, после измерения количества калорий, сжигаемых людьми из разных слоев общества и с разным образом жизни, пришло к выводу, что питание играет гораздо большую роль в развитии эпидемии, чем физическая неактивность, хотя не все согласны с такой интерпретацией.Новое исследование показало, что с поправкой на размер тела люди в более экономически развитых обществах тратят относительно меньше энергии. Однако эта разница слишком мала, чтобы объяснить более высокий уровень ожирения в этих обществах. Увеличение веса во всем мире, по-видимому, связано главным образом с тем, сколько мы потребляем, а не с тем, сколько мы сжигаем.Результаты исследования согласуются с общепринятым мнением о том, что повышенное потребление энергии является основной причиной ожирения, и подчеркивают необходимость разработки мер по его снижению, считает Ванесса Оддо, эпидемиолог из Иллинойсского университета в Чикаго, не принимавшая участия в исследовании. Однако она и другие исследователи предупреждают, что исследование, основанное на компьютерном моделировании, разовых наблюдениях за участниками и косвенных измерениях физической активности и питания, не предназначено для точного определения причин эпидемии.Предыдущие исследования показали, что люди в более индустриальных обществах, как правило, имеют более высокий средний индекс массы тела и процент жира в организме, хотя эти тенденции не являются однозначно выраженными. Чтобы изучить относительную роль питания и физической активности в формировании этой закономерности, группа под руководством эволюционного антрополога Германа Понцера из Университета Дьюка проанализировала базу данных, включающую тысячи участников с шести континентов, живущих в разных обществах и ведущих разный образ жизни.База данных содержит данные об энергозатратах, полученных из мочи этих людей после употребления воды, молекулярно меченой тяжёлыми формами кислорода и водорода, которые учёные могут измерить после прохождения воды через организм. По мере сжигания калорий часть атомов кислорода из выпиваемой воды используется для образования выдыхаемого нами углекислого газа. Измеряя избыток тяжёлого водорода в моче человека через несколько дней после употребления меченой воды, учёные могут оценить, сколько кислорода превратилось в углекислый газ, и, следовательно, сколько энергии он сжёг.Исследователи также измерили или оценили долю энергии, расходуемую человеком на основные функции, такие как дыхание и регулирование температуры тела. Затем они вычли эту энергию, а также оценочную энергию, необходимую для пищеварения, из общих энергетических затрат человека, чтобы рассчитать количество калорий, сожжённых во время физической активности.Когда исследователи рассчитали эти показатели для 34 популяций по всему миру и скорректировали их с учётом таких факторов, как возраст и размеры тела, они обнаружили, что жители более экономически развитых регионов тратили меньше энергии. Например, жители сельских общин, таких как тувинская община в Сибири, сжигали относительно больше калорий, чем жители Соединённых Штатов.Однако, по словам соавтора исследования Аманды Макгроски, эволюционного антрополога из Университета Элона, различия между популяциями были незначительными и значительно варьировались. Модель исследователей предполагает, что это снижение было обусловлено главным образом снижением базальных расходов, а не физической активностью. Макгроски отмечает, что предыдущие исследования команды Понтцера показывают, что у людей в менее индустриализированных обществах может быть более высокая скорость метаболизма, поскольку они подвергаются воздействию большего количества микробов и, следовательно, имеют более высокий уровень иммунной активности.В целом, исследователи обнаружили, что различия в общем расходе энергии объясняют лишь 10% взаимосвязи между экономическим развитием и показателями ожирения. Их вывод: оставшиеся 90% тенденции, вероятно, обусловлены избыточным потреблением энергии.Исследователи, не участвовавшие в исследовании, высоко оценили то, как команда использовала объективные показатели расхода энергии и содержания жира в организме для изучения различий между популяциями. Результаты подтверждают тесную связь между потреблением энергии и ожирением, говорит Джефф Голдсмит, биостатистик и специалист по анализу данных в области общественного здравоохранения из Колумбийского университета.Однако база данных, положенная в основу исследования, глобально неравномерна: она содержит данные тысяч людей из экономически развитых стран, но лишь нескольких десятков представителей общин охотников-собирателей или садоводов. «Меня беспокоит, что я пытаюсь делать слишком общие заявления, — говорит Голдсмит, — когда выборка искажена».Кроме того, в работе предполагается, что энергию, расходуемую на пищеварение и основной обмен веществ, можно экстраполировать на популяции, хотя это может быть и не так. Методы исследования, хотя и интересны, основаны на «множестве допущений, наложенных друг на друга», — говорит Эндрю Браун, биостатистик из Медицинского университета Арканзаса. «Вполне возможно, что небольшие изменения физической активности оказывают огромное влияние на само потребление энергии».Поскольку у исследователей нет данных о рационе питания отдельных участников, они не могут точно определить, что именно в рационе питания в более экономически развитых странах могло бы объяснить более высокий уровень ожирения. Команда наблюдала больше жира у людей из групп населения, которые, как известно, в среднем потребляют более калорийную, ультраобработанную пищу. Однако Макгроски подчёркивает, что этот потенциальный механизм, среди прочих, требует дальнейшего изучения, и добавляет, что результаты исследования не противоречат важности физических упражнений.«Физическая активность, безусловно, полезна для здоровья в целом», — говорит она. «Просто она может не оказывать такого влияния на общий расход энергии, как считалось ранее».

