PNAS: в кризисе ожирения виновата диета, а не отсутствие физической активности
Новое исследование показало, что с поправкой на размер тела люди в более экономически развитых обществах тратят относительно меньше энергии. Однако эта разница слишком мала, чтобы объяснить более высокий уровень ожирения в этих обществах. Увеличение веса во всем мире, по-видимому, связано главным образом с тем, сколько мы потребляем, а не с тем, сколько мы сжигаем.
Результаты исследования согласуются с общепринятым мнением о том, что повышенное потребление энергии является основной причиной ожирения, и подчеркивают необходимость разработки мер по его снижению, считает Ванесса Оддо, эпидемиолог из Иллинойсского университета в Чикаго, не принимавшая участия в исследовании. Однако она и другие исследователи предупреждают, что исследование, основанное на компьютерном моделировании, разовых наблюдениях за участниками и косвенных измерениях физической активности и питания, не предназначено для точного определения причин эпидемии.
Предыдущие исследования показали, что люди в более индустриальных обществах, как правило, имеют более высокий средний индекс массы тела и процент жира в организме, хотя эти тенденции не являются однозначно выраженными. Чтобы изучить относительную роль питания и физической активности в формировании этой закономерности, группа под руководством эволюционного антрополога Германа Понцера из Университета Дьюка проанализировала базу данных, включающую тысячи участников с шести континентов, живущих в разных обществах и ведущих разный образ жизни.
База данных содержит данные об энергозатратах, полученных из мочи этих людей после употребления воды, молекулярно меченой тяжёлыми формами кислорода и водорода, которые учёные могут измерить после прохождения воды через организм. По мере сжигания калорий часть атомов кислорода из выпиваемой воды используется для образования выдыхаемого нами углекислого газа. Измеряя избыток тяжёлого водорода в моче человека через несколько дней после употребления меченой воды, учёные могут оценить, сколько кислорода превратилось в углекислый газ, и, следовательно, сколько энергии он сжёг.
Исследователи также измерили или оценили долю энергии, расходуемую человеком на основные функции, такие как дыхание и регулирование температуры тела. Затем они вычли эту энергию, а также оценочную энергию, необходимую для пищеварения, из общих энергетических затрат человека, чтобы рассчитать количество калорий, сожжённых во время физической активности.
Когда исследователи рассчитали эти показатели для 34 популяций по всему миру и скорректировали их с учётом таких факторов, как возраст и размеры тела, они обнаружили, что жители более экономически развитых регионов тратили меньше энергии. Например, жители сельских общин, таких как тувинская община в Сибири, сжигали относительно больше калорий, чем жители Соединённых Штатов.
Однако, по словам соавтора исследования Аманды Макгроски, эволюционного антрополога из Университета Элона, различия между популяциями были незначительными и значительно варьировались. Модель исследователей предполагает, что это снижение было обусловлено главным образом снижением базальных расходов, а не физической активностью. Макгроски отмечает, что предыдущие исследования команды Понтцера показывают, что у людей в менее индустриализированных обществах может быть более высокая скорость метаболизма, поскольку они подвергаются воздействию большего количества микробов и, следовательно, имеют более высокий уровень иммунной активности.
В целом, исследователи обнаружили, что различия в общем расходе энергии объясняют лишь 10% взаимосвязи между экономическим развитием и показателями ожирения. Их вывод: оставшиеся 90% тенденции, вероятно, обусловлены избыточным потреблением энергии.
Исследователи, не участвовавшие в исследовании, высоко оценили то, как команда использовала объективные показатели расхода энергии и содержания жира в организме для изучения различий между популяциями. Результаты подтверждают тесную связь между потреблением энергии и ожирением, говорит Джефф Голдсмит, биостатистик и специалист по анализу данных в области общественного здравоохранения из Колумбийского университета.
Однако база данных, положенная в основу исследования, глобально неравномерна: она содержит данные тысяч людей из экономически развитых стран, но лишь нескольких десятков представителей общин охотников-собирателей или садоводов. «Меня беспокоит, что я пытаюсь делать слишком общие заявления, — говорит Голдсмит, — когда выборка искажена».
Кроме того, в работе предполагается, что энергию, расходуемую на пищеварение и основной обмен веществ, можно экстраполировать на популяции, хотя это может быть и не так. Методы исследования, хотя и интересны, основаны на «множестве допущений, наложенных друг на друга», — говорит Эндрю Браун, биостатистик из Медицинского университета Арканзаса. «Вполне возможно, что небольшие изменения физической активности оказывают огромное влияние на само потребление энергии».
Поскольку у исследователей нет данных о рационе питания отдельных участников, они не могут точно определить, что именно в рационе питания в более экономически развитых странах могло бы объяснить более высокий уровень ожирения. Команда наблюдала больше жира у людей из групп населения, которые, как известно, в среднем потребляют более калорийную, ультраобработанную пищу. Однако Макгроски подчёркивает, что этот потенциальный механизм, среди прочих, требует дальнейшего изучения, и добавляет, что результаты исследования не противоречат важности физических упражнений.
«Физическая активность, безусловно, полезна для здоровья в целом», — говорит она. «Просто она может не оказывать такого влияния на общий расход энергии, как считалось ранее».
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