Диабет связан со скрытым повреждением сердца у женщин

У женщин с диабетом 2 типа риск развития скрытого поражения сердца почти вдвое выше, чем у мужчин, даже при отсутствии симптомов. В целом, почти каждая вторая женщина с диабетом, по-видимому, страдает скрытым поражением сердца.Исследование, в котором приняли участие специалисты из траста NHS при университетских больницах Лестера, изучало гендерные различия и специфические для пола клинические детерминанты коронарной микрососудистой дисфункции у взрослых с диабетом 2 типа без выраженных сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты опубликованы в Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance.Исследователи проанализировали данные четырёх различных исследований, проведённых в Центре биомедицинских исследований NIHR в Лестере. Они использовали МРТ высокого разрешения, которая позволяет особенно точно исследовать сердечный кровоток.Ни у одного из участников исследования не было известных заболеваний сердца. Однако, несмотря на то, что считалось, что у них нет симптомов, данные МРТ выявили значительные отклонения, сообщает команда.Исследование показывает, что у 46 процентов женщин с диабетом 2 типа наблюдаются признаки коронарной микрососудистой дисфункции, по сравнению с 26 процентами мужчин.Ещё один важный вывод, по мнению экспертов, касается основных факторов риска. Высокий индекс массы тела (ИМТ) наиболее тесно связан с коронарной микрососудистой дисфункцией у женщин, тогда как у мужчин он в первую очередь связан с повышенным артериальным давлением.«Это говорит о том, что нам, возможно, придется пересмотреть нашу оценку риска сердечно-сосудистых заболеваний и что могут потребоваться гендерно-специфические методы лечения для женщин и мужчин», — объясняет соавтор исследования Гаурав Гульсин.«Полученные результаты имеют важное значение для будущих профилактических стратегий. Такие меры, как снижение веса у женщин и контроль артериального давления у мужчин, могут помочь снизить раннее повреждение сердца задолго до того, как оно приведет к сердечной недостаточности, которая особенно распространена у людей с диабетом 2 типа», — добавляет соавтор исследования профессор Мелани Дэвис.Исследование ясно подчёркивает, что женщины с диабетом 2 типа должны находиться под пристальным наблюдением кардиолога, даже если у них нет симптомов. Контроль веса и здоровый образ жизни — ключевые факторы не только профилактики диабета, но и защиты сердца.Для мужчин более постоянный контроль артериального давления может быть эффективным защитным фактором. Эти результаты свидетельствуют о необходимости более гендерно-специфической диагностики и лечения в кардиологии и одновременно демонстрируют, что не все проблемы с сердцем заметны.

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